Si avvicina la prima giornata di fiera del tartufo bianco a Murisengo

MURISENGO - Si avvicina la prima domenica di fiera nazionale del Tartufo Trifola d'Or a Murisengo. Domenica 13 novembre nel borgo monferrino si tornerà a celebrare il Tuber Magnatum Pico per la 55° edizione, con un programma fitto di appuntamenti e attività. Il programma nel dettaglio al link sotto.

Per l'occasione verranno premiati i migliori esemplari di tartufo bianco e nero. Appuntamento alle 11.30 in piazza Vittoria. In ordine i riconoscimenti saranno:

Miglior esemplare di Tuber Magnatum Pico 'Trifola d'Or' offerto dai Commercianti di Murisengo. Targa Trifola d'Or + 500 euro.

2° miglior esemplare offerto dalla Pasticceria Quilico. 350 euro.

3° migliore esemplare offerto dalla Macelleria Rosso. 100 euro.

Migliore composizione di Tuber Magnatum Pico offerto da Tabaccheria Turino Lucia e Olivero Fabrizio. 250 euro.

2° miglior composizione offerto da Ristorante San Candido. 150 euro.

Miglior esemplare di Tuber Magnatum Pico da un trifulau del territorio offerto da Ristorante Regina. 100 euro.

Miglior composizione di tartufo nero offerto dal Comune di Murisengo. Piatto della fiera e prodotti locali.

Miglior esemplare di tartufo nero offerto dal Comune di Murisengo. Piatto della fiera e prodotti locali.

L'escursione

Inoltre, ancora domenica 13 novembre è confermata la prima escursione di Camminare nel Monferrato. Il ritrovo è alle 14.15 in piazza Boerio con partenza alle 14.30. Una camminata che si svolgerà sul percorso 'Il monte lungo' per un totale di 2 ore circa. A fare da guida Anna Maria Bruno. In caso di maltempo la camminata sarà sospesa, per conferma contattare il 3482211219. L'appuntamento successivo a Murisengo sarà domenica 20 novembre.