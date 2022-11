Torna a Casale il premio Minazzi: gli 8 candidati della XVI edizione

CASALE - I percorsi sono diversi, le motivazioni anche ma la passione e l'impegno per un cambiamento positivo si assomigliano tra gli otto candidati provenienti da tutta Italia alla XVI edizione del premio Luisa Minazzi 'Ambientalista dell'Anno'. Il contest è promosso da Legambiente e La Nuova Ecologia insieme a numerose organizzazioni sociali di Casale e dall'ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese.

Le otto storie sono state selezionate partendo dalle trenta candidature avanzate dalla giuria preliminare composta da giornalisti, esperti ed esponenti di organizzazioni sociali di tutta Italia. Il vincitore verrà annunciato alla cerimonia conclusiva venerdì 2 dicembre, al termine della quinta edizione del Festival della virtù civica. Appuntamento alle 16.30 a Casale, città ospite del premio nazionale.

I candidati

I candidati sono Anna Cogo, Valentina Fiore, Anna Maria Moschetti, Iris cooperativa agricola, Renato Nitti, CERossini, Comitato spontaneo Pac Libero e Toni Farina. C'è ancora tempo per esprimere la propria preferenza tra le loro storie tramite il modulo on-line sul sito www.premioluisaminazzi.it. Le votazioni chiuderanno a mezzanotte di domenica 27 novembre. Le loro storie sono disponibili direttamente sul sito del premio, ma ci sarà modo per conoscerli meglio durante il festival della Virtù Civica che si terrà sempre a Casale proprio dal 27 novembre al 2 dicembre.

Luisa Minazzi

Luisa Minazzi è stata direttrice didattica della scuola primaria di Casale che oggi porta il suo nome. Attivista e assessore all'ecologia della città, si è battuta in prima persona per i diritti delle persone esposte all’amianto prima di cadere vittima del mesotelioma a soli 57 anni. A lei è stato intitolato il premio nazionale Ambientalista dell'Anno che si tiene a Casale proprio in suo onore da diversi anni. Nel 2022 è arrivato alla XVI edizione.