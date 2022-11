Open Mind al Polo Musicale di Salabue

SALABUE - Il Polo Artistico Musicale di Salabue ha aperto la rassegna Open Mind con il pubblico delle grandi occasioni.

L'accademia Le Muse ha proposto un incontro concerto con i suoi docenti e alcuni allievi che hanno eseguito alcuni brani per evidenziare i laboratori che verranno messi in cantiere durante l'anno accademico. Il coro Anima Mundi, diretto dal maestro Massimiliano Limonetti si è esibito in alcuni brani che hanno messo in risalto le vocalità derivanti da tematiche classiche.

Ha chiuso il pomeriggio la Banda della Collina diretta dal maestro Luca Cecchini con una collage di pezzi musicali tradizionali per banda per ricordare che il Polo si propone anche per la scoperta e la formazione di giovani e non che vogliano avvicinarsi alla banda. Ima Ganora ha presentato il programma del progetto Open Mind che proseguirà fino alla fine del mese di gennaio con seminari culturali e musicali, il primo dei quali sarà il format "Books&Blues" domenica 20 novembre ore 16.30 con 'La Storia del Rock', presentazione del libro di Ezio Guaitamacchi che dialogherà con parole e musica con Paolo Bonfanti e la sua chitarra.