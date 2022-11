Al Leardi la visita del supermodello ed ex studente Fabio Mancini

CASALE - Un incontro interessante, formativo, coinvolgente. Sabato presso l’Aula magna dell’istituto Leardi di Casale Monferrato il celebre modello di Giorgio Armani (e altri prestigiosissimi brand della moda mondiale) Fabio Mancini ha regalato una mattinata davvero preziosa di esperienze, aneddoti e racconti della sua vita di super-modello ma anche del suo passato da studente del corso Grafico Pubblicitario al Leardi e i suoi ricordi di vita scolastica, familiare e professionale.

Sono state tre ore che sono letteralmente volate nell’ascoltare le sue parole di grandissima umiltà e consapevolezza del suo essere un celebre personaggio pubblico ma, allo stesso tempo, un ragazzo normalissimo. Ha voluto che si mostrasse la foto della sua classe dove appare un ragazzo normalissimo e proprio questa sua normalità è stata la sua forza. Una classe davvero particolare perché anche altri suoi compagni hanno avuto successo in vari settori e tutti sono rimasti molto uniti anche a distanza di anni e alcuni di loro erano presenti in sala. Ha ricordato che erano una classe molto unita e si aiutavano sempre tra compagni.

L'incontro è iniziato con i saluti istituzionali della preside Nicoletta Berrone e dell’assessore alla Cultura del Comune di Casale Monferrato Gigliola Fracchia che ha definito il Leardi la “più bella scuola di Casale”.

La parola è poi passata al professor Gennaro Belfiore che è stato insegnante di Mancini e con il quale il modello ha mantenuto un rapporto di stretta amicizia. Belfiore ha illustrato il percorso iniziato un anno fa da parte di Mancini nelle varie scuole d’Italia, trattando vari argomenti tra i quali Social Network, comunicazione e moda.

Insieme a Mancini sono intervenuti Andrea Dones (regista e fotografo) e Marco Agosto (regista e filmaker).

È stato trasmesso un video, omaggio a Fabio Mancini realizzato dallo studente Danjel Rabbeni che è stato molto apprezzato dallo stesso e che lo utilizzerà sui suoi canali social.

La dirigente Berrone ha poi passato la parola alla psicologa della scuola, Enrica Ferrari, la quale ha posto alcune domande riguardanti la bellezza e i social e la manipolazione dell’immagine.

Sono stati trattati argomenti tecnici riguardanti la fotografia e la moda e cortometraggi pubblicitari

La dirigente Berrone ha chiesto quale regime alimentare segue: "Sono alto 1.90, non bevo alcolici e non fumo".

Ha poi proseguito: “Droga, fumo e alcol vi distruggono, non vi portano da nessuna parte “. Alla domanda di uno studente su come e quanto si allena per mantenere un fisico così perfetto, Mancini ha risposto: “Ho sempre fatto sport, già da bambino e ho giocato molto a calcio arrivando a sfiorare la sedie D. Da ragazzo non pensavo minimamente a diventare un modello ma il mio sogno era fare il professore di Educazione fisica, magari al Leardi, scuola alla quale sono legatissimo, così come alla città di Casale Monferrato”.