Bottiglie artistiche a Cella Monte

Sarà inaugurata sabato 19 alle ore 16, alla presenza degli artisti e con brindisi finale, la nuova esposizione di “Arte in Cantina” presso l’azienda vitivinicola Cinque Quinti, in via Dante Barbano 46 a Cella Monte. La manifestazione è una esposizione itinerante di bottiglie artistiche curata dall’Associazione Echorama, che unisce la bellezza dell’arte al fascino del mondo del vino.

In questa seconda esposizione si potranno quindi ammirare ben 22 bottiglie artistiche realizzate da Nadia Beltramo, Matt Bicon, Lucia Caprioglio, Carlo Cattaneo, Laura Chiarello, Patrizia Cremasco, Maria Grazia Dapuzzo, Albina Dealessi, Claudia Geronzi, Paola Gino, Giorgio Grosso, Valentina Lorenza, Léa Moulin, Gabriella Oliva, Piergiorgio Panelli, Andrea Piccinelli, Cecilia Prete, Laura Rossi, Giorgia Sanlorenzo, Giovanni Tamburelli, Daniela Vignati e Piero Zannol.

La mostra sarà visitabile nella sala degustazioni dell’azienda dal 19 novembre al 18 dicembre tutti i giorni negli orari di apertura della cantina: sabato e domenica dalle 10 alle 19; dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 19