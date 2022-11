La comunità piange Silvana Banfi, anima di Vitas

CASALE - Si è celebrato questo pomeriggio a Casale, nella chiesa di Santo Stefano, il funerale di Silvana Banfi, 76enne. La donna, mancata improvvisamente, era il tesoriere e anima dell'associazione Vitas, dove per tre decadi aveva ricoperto un ruolo di primaria importanza.

«Siamo ancora increduli e pieni di dolore. Silvana era Vitas. Difficile immaginare l’associazione senza di lei. Per ora, amica carissima, mancano le parole per dirti quanto importante sei stata per noi e per la nostra Comunità. Non solo una colonna solidissima, ma un’idea, una visione di Bene che abbiamo condiviso senza screzi per 26 anni. Non riesco a credere che davvero te ne sei andata. Ti abbiamo voluto bene e ti abbiano stimata tanto» si legge sui social di Vitas.