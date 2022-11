Il Parco del Po piemontese cerca membri per la Consulta del Territorio

VALENZA - Per la designazione dei rappresentanti delle associazioni di categoria nella Consulta per la Promozione del Territorio dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, è stato emesso un avviso pubblico.

Il Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, in applicazione dell’articolo 18bis della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (e s.m.i.) “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, deve procedere alla costituzione della Consulta per la Promozione del Territorio, organismo che esprime pareri sul Regolamento delle Aree protette, sul Piano pluriennale economico sociale e sui Piani di Area e può formulare al Consiglio dell’Ente di gestione proposte relative alle attività di promozione del territorio.

Si invitano pertanto le associazioni afferenti alle categorie indicate di seguito a candidarsi per la designazione del proprio rappresentante, tenendo presente che ogni associazione potrà presentare una sola candidatura e che la Consulta per la Promozione del Territorio è così composta:

da uno a tre rappresentanti delle associazioni artigiane;

da uno a tre rappresentanti delle associazioni commerciali;

da uno a tre rappresentanti delle associazioni di promozione turistica;

da uno a tre rappresentanti delle associazioni agricole;

un rappresentante del Club Alpino Italiano;

un rappresentante del Collegio delle guide alpine, di cui all’articolo 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina);

da uno a tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell’articolo 13 della l. 349/1986;

da uno a tre rappresentanti delle associazioni venatorie;

da uno a tre rappresentanti di specifiche realtà associative particolarmente rappresentative per il territorio di riferimento dell’Ente-Parco, non rientranti fra i soggetti di cui alle precedenti lettere.

La candidatura dovrà pervenire, con le modalità precisate per esteso nell’atto pubblicato sull’albo pretorio dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese a parcopopiemontese@pec.it, entro e non oltre le ore 12 del 30 novembre 2022.