Casale a Baeli e Hu Huiguo, manca poco. Novelli: «Vengano onorate città e maglia»

CASALE - Con una telefonata all'assessore allo Sport Luca Novelli, l'imprenditore Francesco Baeli ha confermato non solo l'intenzione - insieme con Stefano Hu Huiguo, titolare di Yoyo Nails Spa con cui ieri è stato protagonista di una diretta Instagram - di acquistare il Casale Fbc, ma anche che il passaggio di consegne con l'attuale proprietà di Console&Partners sarebbe agli atti finali. Il closing, stando a Baeli, dovrebbe avvenire in una decina di giorni dopo una serie di incontri previsti la prossima settimana con Console stesso e altri potenziali investitori.

Le istituzioni poco possono fare nel processo che porterà al cambio di proprietà essendo, di fatto, un affare tra privati, ma Novelli è lapidario nello spiegare la posizione del Comune, soprattutto in tema di gestione deficitaria (a dir poco) degli impianti concessi dal Comune al club nerostellato: «Diciamo solo, a chiunque acquisterà la società, che l'unica cosa che vogliamo è che onori la stagione, la maglia e la città risanando la situazione debitoria. Vogliamo vedere i fatti a breve termine, altrimenti proseguiremo con quella che è la nostra tabella di marcia, con la possibilità di revoca delle convenzioni dei tre impianti (lo stadio 'Palli', il 'Bianchi' di Oltreponte e il campo di Casale Popolo, nda)».

Se la struttura di Popolo - in stato di degrado - risulta essere inutilizzata, molta preoccupazione desta invece la situazione degli altri due impianti, intorno ai quali gravitano altre società cittadine e soprattutto il settore giovanile nerostellato. Centrale, specie in questo periodo storico, è il tema delle utenze, ma Novelli puntualizza: «Per onestà intellettuale devo dire che Servetti (attuale presidente del Casale, nda) ha pagato una parte delle bollette del 'Bianchi'». Ma una soluzione dovrà per forza di cose arrivare a breve: una mancata revoca della gestione dei campi da parte del Comune non è legata con un'eventuale interruzione dei servizi di acqua, luce e gas che, quindi, potrebbe comunque arrivare (visto che si parla di migliaia di euro di insolvenza).

La definizione di tutto quel che riguarda i 'piani alti' del Casale, ovvero quadro dirigenziale e prima squadra determinerà poi le eventuali azioni rivolte ai 400 ragazzi del settore giovanile: «Tutelarlo è sempre stata la nostra priorità - conclude Novelli - ma anche per valutare soluzioni con associazioni esterne che hanno già dato disponibilità dobbiamo aspettare che si chiarisca l'intera situazione».

Baeli e Huiguo, già presenti sugli spalti del 'Palli' domenica scorsa, seguiranno in trasferta anche oggi la squadra allenata da Sesia che sfiderà il Legnano. C'è in ballo il presente (più che il futuro) di un patrimonio sportivo ma soprattutto sociale: per i casalesi sarà difficile, ormai, pensare al campo.