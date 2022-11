Casale, rimonta davanti ai futuri padroni

LEGNANO - E' un Casale che non molla mai. Aspettando il cambio di proprietà, che dovrebbe perfezionarsi alla fine della settimana o, al più tardi, all'inizio della prossima, i nerostellati muovono la classifica a Legnano.

Con il gol dell'ex, Perez, che al 1' della ripresa, con un pallonetto, risponde al vantaggio lilla, autore Romano, al 21'.

In avvio botta e risposta tra Kone e Rossini. I nerostellati segnano, ma l'arbitro annulla per un fallo di D'Ancora su Arpino. I padroni di casa vanno vicini al vantaggio con Romano, imbeccato da Forte, ma la conclusione è alta sulla traversa. Non sbaglia, però, al 21', sul taglio di Kone.

Il pareggio nei primi secondi della ripresa, con Perez bravo a sfruttare una indecisione di Ravarelli. La gara si spegne, Forte non sfrutta una ghiotta opportunità e Mamadou Kone, al 41', segna, ma in posizione di fuorigioco.

Ora l'attenzione si sposta di nuovo alle vicende extracampo, per conoscere le intenzioni degli acquirenti per un gruppo che, anche senza rimborsi da inizio stagione, è da lodare per impegno e abnegazione.

LEGNANO - CASALE 1-1

Marcatori: pt 21' Romano, st 1' Perez

Casale: Calzetta; Balde (30'st Giacchino), Rossi, D'Ancora (12'st Diagne), Rossini, Perez (38'st Marchetti), Sparacello (28'st Mesina), Lacava (22'st Florio), Gianola, Nouri, Simonetta. All.: Sesia