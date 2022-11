Il liceo Classico in visita alla mostra al Castello di Sergio Toppi

CASALE - Gli studenti della 3° A del liceo classico 'Cesare Balbo' di Casale Monferrato nei giorni scorsi hanno visitato al Castello l’esposizione delle tavole originali della saga 'Il Collezionista' del grande fumettista milanese Sergio Toppi. A colpire gli studenti è stata soprattutto la capacità di Toppi di concentrare spazi sconfinati in una pagina sola, che si colma di dinamicità.

Il tratto magistrale dell’artista costruisce una complessa molteplicità di piani figurativi attraverso chiaroscuri, giochi di ombre e un sapiente uso della prospettiva. Tramite un preciso e fitto intreccio di linee realizzate in china, ogni scena è sviluppata nei dettagli e assume uno spessore inconsueto per i fumetti, che rimarca l’unicità dello stile dell’artista.

L’inusuale interesse di Toppi verso regioni esotiche e storie di popoli lontani, che si srotolano correndo sulle sue pagine, trasmette la voglia di scoprire, di aprirsi a nuovi orizzonti, di spezzare i limiti che impongono di concepire la nostra cultura come dominante, favorendo la comprensione e l’accettazione del diverso. Per gli studenti, abituati a imparare sui libri, questa esperienza è stata una preziosa occasione per vivere l’apprendimento attraverso un canale raro.