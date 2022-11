Felice Mantello è il vincitore alla fiera del tartufo di Murisengo

MURISENGO - Al primo appuntamento con la 55esima edizione della Fiera nazionale del tartufo trifola d’or, domenica 13 novembre, il riconoscimento per il miglior esemplare di tartufo bianco va a Felice Mantello di Odalengo Grande.

La trifola di 105 grammi gli è valsa un premio di 500 euro in denaro offerti dai Commercianti del paese. A consegnarlo sono stati il sindaco Gianni Baroero insieme all’Onorevole Riccardo Molinari e al Presidente dell’Università del Piemonte Orientale Giancarlo Avanzi.

Il secondo premio (350 euro offerti dalla Pasticceria Quilico) è andato all’alessandrino Roberto Milani di Merana per il tartufo di 327 grammi. Il terzo (100 euro offerti dalla Macelleria Rosso) è stato assegnato a Giancarlo Pera di Alfiano Natta per il tartufo di 158 grammi. La prima miglior composizione (250 euro offerti dalla Tabaccheria Turino e da Olivero Fabrizio) è stata quella di 374 grammi di Antonio Dalla Francesca di Settimo Torinese, mentre la seconda (150 euro offerti dal Ristorante San Candido) è stata la composizione di Secondo Molino di San Damiano con un gruppetto di pepite per complessivi 45 grammi. Mantello ha altresì ricevuto il premio di 100 euro offerti dal Ristorante Regina per il miglior esemplare del territorio. Infine, il premio per il miglior esemplare di tartufo nero (279 grammi) è andato al Della Francesca (piatto da collezione firmato dall’artista Gigi Allovio).

Il prossimo appuntamento con la fiera sarà domenica prossima, 20 novembre. Di seguito il programma.