Giovanni Saldì fa girare la testa a Neri Marcorè

TORINO - Da diverso tempo impegnato a Torino in un complesso restauro di un ciclo di affreschi seicenteschi, l'artista e restauratore monferrino Giovanni Saldì si è imbattuto nell'attore e regista Neri Marcorè. L'occasione è stata colta per un'incursione sul set del film 'Zamora', il primo con Marcorè dietro la macchina da presa, e anche per portare avanti il progetto di Saldì 'Fammi girare la testa', come successo con tanti altri volti noti del mondo dello spettacolo e non solo in questi ultimi anni. La risposta di Marcorè (che ha anche osservato gli affreschi su cui lavora Saldì) a cosa gli faccia girare la testa? «Le persone creative, la grazia, la bellezza».

«Quello che trapela - commenta Saldì - è l'immagine di un grande professionista che ama il dialogo e il confronto mostrando anche quel pudore e quella modestia che solo i grandi hanno. Anche da regista con la sua troupe si è dimostrato estremamente disponibile e delicato nei modi e nella comunicazione».