Dal 1° giugno nuovi servizi nell'ufficio anagrafe di Casale

CASALE - Da lunedì 1° giugno 2020 nuovi servizi a disposizione dei cittadini che accederanno all’Ufficio Anagrafe.

Dal mese di giugno, quindi, chi dovesse fare la carta d’identità potrà semplicemente collegarsi, anche da smartphone, al sito nazionale, compilare tutti i campi richiesti e presentarsi il giorno e l’ora indicati all’Ufficio Anagrafe di via Mameli, 10. Sempre agli sportelli anagrafici, inoltre, è ora attivo anche il Pos, che permetterà agevolmente di pagare servizi e diritti di segreteria direttamente con bancomat e carta di credito.

Per chi non avesse la possibilità di accedere a internet, sarà attivo dal martedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 13.30 il numero telefonico 0142 444344 per chi dovrà fare la carta d’identità mentre per informazioni sull’Ufficio Anagrafe sarà attivo lo 0142 444290 e sull’Ufficio Stato Civile lo 0142 444287.

Il sindaco Federico Riboldi ha spiegato: «La sperimentazione di questo servizio ci servirà per renderci conto se questo tipo di attività si potrà estendere ad altri uffici» .

Da ricordare, infine, che dal 2017 l’unica carta d’identità che possa essere emessa è quella in formato elettronico che viene inviata all'indirizzo indicato dal cittadino entro 6 giorni lavorativi dal rilascio. Con l’emergenza Coronavirus la scadenza dei documenti è stata prorogata al 31 agosto. Per qualsiasi altra informazione, è possibile visitare la pagina dedicata.