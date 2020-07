Lunedì l'ultimo consiglio comunale di Casale prima della sospensione

CASALE - Lunedì 27 luglio alle 21 si terrà la prossima seduta del Consiglio Comunale di Casale Monferrato.

«Come per le precedenti sedute - ha spiegato il presidente Fiorenzo Pivetta – si manterrà lo svolgimento in presenza e in modalità videoconferenza, consentendo quindi la partecipazione in simultanea da remoto per i Consiglieri che ne avessero necessità. Rimangono anche tutte le precauzioni adottate per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, del distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento. Nell'ultima Assemblea prima della sospensione del mese di agosto, il Consiglio esaminerà in particolare il progetto preliminare della variante numero 26 al Piano Regolatore Generale Comunale e la variazione di assestamento al Bilancio di previsione 2020-2022, oltre alle disposizioni e aliquote relative all'Imu che devono essere deliberate ogni anno dal Consiglio».

La diretta streaming del Consiglio comunale è trasmessa sul canale YouTube del Comune di Casale Monferrato.