Balbo: «Il primo "open day" dedicato al serale delle scienze umane»

CASALE - Il diploma serale è un’opportunità di cui in tanti non sono a conoscenza e per questo l'Istituto Balbo-Lanza ha deciso di organizzare il primo "open day" dedicato al Liceo Serale delle Scienze Umane.

L'incontro si terrà venerdì 14 maggio alle 18 nel cortile del plesso Lanza. Per l’occasione verranno inaugurate le iscrizioni dell'anno 2021-2022 e alcuni insegnanti e alunni proporranno diverse iniziative per far conoscere il lavoro svolto durante l'ultimo anno.

Il corso serale è aperto a tutti gli adulti dai 16 anni ed è organizzato su piano triennale (anziché quinquennale come il liceo standard). Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì, di norma dalle 18 alle 23.