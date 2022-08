Non solo sagre: gli eventi di sabato

ALESSANDRIA - Sarà un sabato ricco di appuntamenti nell'Alessandrino.

A Oviglio continua la sagra dei pén, il gustoso primo piatto assimilabile ai rabatòn. Per la musica, spazio a Rock'n'Fire, con un'escursione nel mondo del rock.

Tra i piatti tipici, anche la peirbuieira, la caratteristica minestra che si prepara a Rocca Grimalda. Stasera dalle 19, tutti a tavola per una cena succulenta.

A Castelletto Monferrato parte la Sagra della zucca, organizzata dalla Pro loco. Molte specialità proposte dai cuochi locali, poi animazione con I Mambo.

A Frassineto, continua la sagra del peperone, con specialità locali e musica.

A Quargnento è il trionfo della melanzana. Si mangia al parco Coubon, e le specialità vanno dalla pasta alla Norma alle melanzane grigliate. In piazza Primo Maggio, si balla in compagnia di Enrico Cremon-Notte Italiana.

A Valle San Bartolomeo, sobborgo di Alessandria, ancora festa: cena con possibilità di scegliere fra tre menù, poi spazio alle danze.

Inoltre da segnalare, fino a martedì, la sagra del fritto misto a Sezzadio e, per tutto il weekend, quella del fritto misto alla piemontese a Casal Cermelli dove, stasera, si potrà ballare con il dj Stefano Venneri.

Per chi ama la musica, stasera inizia PeM, la grande rassegna di "parole e musica" in Monferrato (e non solo). Il primo appuntamento è alle 21.30 a Balzola con gli Statuto.

E a Solero, street food e birra in piazza della Libertà, poi spazio a Solerock.