Sanificazione degli ambienti di lavoro per il contenimento del contagio da Covid 19

In un contesto come quello attuale è necessario affidarsi a professionisti del settore che sappiano capire le esigenze e operare con mezzi e prodotti adeguati, in termini di qualità e sicurezza. Sono troppi gli “operatori” improvvisati che non offrono le stesse garanzie di sanificazione.

Il Gruppo è specializzato nella fornitura di consulenze, erogazione di servizi e commercializzazioni in ambito sanitario, ecologico e dell’energia. Opera da trent’anni sul territorio: le competenze sono frutto di anni di studi e di esperienza nel settore. I nostri addetti effettuano trattamenti certificati e sicuri per l’uomo e per gli ambienti trattati. Le tecnologie, i p.m.c. e le metodologie sono garantiti.

Pronto intervento sul territorio

Direttamente o con partners specializzati, il Gruppo può operare in tutto il territorio per ogni settore di clientela. Annoveriamo clienti nel settore pubblico (Regioni, Comuni, ospedali, scuole, enti, aziende) e nel settore privato (di genere sanitario, industriale, alimentare, dei trasporti, turistico, immobiliare ed agricolo).

Settori d’intervento

Monitoraggi ambientali

Sanificazioni (disinfezioni e disinfestazioni)

Commercializzazioni (tecnologie, p.m.c., DPI).

Il Gruppo ha già sviluppato importanti partnership sul territorio regionale per la sanificazione degli ambienti lavorativi in vista del ritorno graduale alla normalità.

I servizi beneficiano di un credito d’imposta del 50%.

Attività Ecologiche e Sanitarie Group

coordinamento di Roberto Mazzetta

sede coordinamento:

via Gramsci 19 – 15011 Acqui Terme (AL)

Contatti:

Tel. 338 6424749 - e.mail robertomazzetta@gmail.com

www.attivitaecologicheesanitarie.it