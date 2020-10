Sistemi fumari 'su misura'. Tanti servizi e vasta gamma

“Se hai un problema con le canne fumarie vai da Cristiano e Nello”. Lo dicono in tanti ormai ad Alessandria e non solo, chiamando per nome i due soci di Inox Al specializzata in sistemi di espulsione fumi, "chiavi in mano". La ditta è nata proprio con l’intento di essere un punto di riferimento, a misura di persona.





Accogliente, competente e completo: “Dopo venti anni di esperienza anche dirigenziale nel settore della fumisteria sentivamo il bisogno di creare una realtà fatta di persone con cui parlare, chiedere consigli. E chiamarsi per nome”.



È Cristiano Creuso a raccontare l’avventura di Inox Al, specializzata in sistemi fumari e lavorazioni inox per tutte le esigenze (per stufe a pellet, caldaie, impianti industriali e condominiali). In sede un caffè o un bicchier d’acqua per i clienti non manca mai, ma soprattutto è la vasta gamma di prodotti ad aver fatto la differenza sul mercato: “Abbiamo un magazzino sempre fornito che può rispondere in tempi brevi ad ogni richiesta. Siamo un’azienda multiservizi: ci rivolgiamo ai professionisti (idraulici, imprese edili…) ma anche al privato che da noi può trovare le competenze giuste e la qualità rara in zona. Siamo rivenditori, ma anche installatori, con una squadra a disposizione ogni giorno. Le consegne avvengono in tempi rapidi e la

consulenza tecnica è fatta da professionisti esperti”.



Su misura

Un altro aspetto molto importante che Inox Al può garantire sono le lavorazioni su misura: “Grazie ad un reparto specializzato andiamo oltre i prodotti standard, rifinendo con precisione le varie parti, così da soddisfare anche le richieste più difficili. L’ufficio tecnico valuta poi qualsiasi richiesta e trova la soluzione migliore nel rispetto delle norme vigenti”.



Non è finita qui. Grazie all’accordo in esclusiva per tutto il Piemonte con Camini Wierer (azienda leader nel settore fumisteria), Inox Al ha esteso ulteriormente le sue possibilità e i servizi alla clientela in tutta la regione, per prodotti e possibilità di intervento.

Showroom

Inox Al si distingue anche dall’esposizione di caminetti, stufe e cucine a legna. Lo show-room è inserito in un contesto elegante e di design in modo da poter immaginare il prodotto come se fosse già nella vostra casa. Qualità, che si può toccare con mano. Anche in questo caso i servizi di consulenza, consegna e installazione sono quel valore aggiunto che rende Inox Al un’azienda leader sul territorio, in continua crescita nonostante il periodo.

www.inoxalcannefumarie.net



INOXAL snc

Showroom e uffici

Via Carlo Mussa 772/784

Z.I. Micarella Cantalupo

Castellazzo Bormida (AL)

Tel. 0131.1675472

Email: info@inoxalcamini.it