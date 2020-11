E' arrivato l'inverno, rinforziamo le difese immunitarie

È arrivato l’inverno: rinforziamo le difese immunitarie con Vitamina C, Uncaria Tomentosa, Echinacea, Propolis e Altea Lactospore. La Vitamina C infatti è un importante antiossidante. Da sola o con l’aiuto di fermenti probiotici Altea Lactospore favorisce l’equilibrio intestinale modulando le difese immunitarie. Anche l’Echinacea Purpurea e l’Uncaria T. Angustifolia sono note per le proprietà immunostimolanti.

Una buona soluzione è rappresentata dalla tisana Erbe dell’Inverno, a base di piante officinali: un piacevole infuso, decongestionante delle vie respiratorie e utile per la tosse stizzosa.



Le capsule di Mucolipto sono a base di Altea con oli essenziali di Eucalipto, Timo Bianco, Issopo, Pino Mugo e Zenzero. Sono utili per la funzionalità delle mucose e delle secrezioni bronchiali.



Lo Sciroppo di Lichene è a base di Lichene d’Islanda, ricco di principi attivi come l’acido usnico e l’acido cetrarico che conferiscono alla pianta attività antimicrobica e antisettica utile nelle affezioni respiratorie.



Le mucillagini contenute nella lichenina proteggono le mucose con proprietà mucolitiche, espettoranti e fluidificanti.

