Convocazione asseblea ordinaria iscritti Opi

ALESSANDRIA - l'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Alessandria ha concocato l'assemblea ordinaria degli iscritti, in cui verrà illsutrato dal presidente Giovanni Chilin e dal tesoriere l'attività di un anno veramente impegnativo per il settore e il bilancio dell'OPI.

E' ammessa la possibilità di parteciparvi da remoto, non la delega.

Sul sito www.opial.it i documenti e le informazioni necessarie.

La prima convocazione è per il 5 luglio alle 23, la seconda è il 6 luglio alle 17.

Per tutte le altre informazioni è possibile far riferimento al documento allegato o ai contatti che si trovano sempre in calce.