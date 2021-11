Bellavita, il tuo Parco Benessere, anche a Capodanno

Il Bellavita di Spinetta Marengo continua a mantenere fede al suo nome, proponendosi come luogo in cui ‘fuggire’ dal quotidiano e trovare un po’ di relax. La struttura è unica nel suo genere e gli Alessandrini lo sanno bene: ma dal 2019 anche il Bellavita è rinato, grazie alla lungimiranza di un gruppo di imprenditori genovesi già attivi nel mondo delle palestre e del wellness. L'impianto è stato rimesso a nuovo ed in funzione in tutti i suoi aspetti, volendo valorizzare un centro che è più di una piscina, più di un centro benessere.

“Abbiamo intrapreso un viaggio emozionante per creare un marchio di valore, un solido brand del divertimento, dello sport e del benessere e abbiamo formato una squadra leggendaria di professionisti, capaci di trasformare le nostre aspirazioni in realtà”, commentano dallo staff, lasciandosi così alle spalle quei momenti non felici in cui il Bellavita ha rischiato di non essere più quel punto di riferimento per sportivi e amanti del divertimento acquatico.

Perché l'avventura continui è comunque necessario un gruppo di professionisti preparato e coinvolgente solido e motivato che abbia la massima cura di ogni dettaglio e dei più svariati servizi che si possono trovare affinché il soggiorno al Bellavita sia un momento indimenticabile ma assolutamente ripetibile, alla portata di tutti.

Qualche esempio? La sala funzionale fitness è stata rimessa a nuovo, come pure la zona ‘beauty’ e le grotte. Ad agosto ha riaperto il parrucchiere interno, per non avere nulla fuori posto. Corsi di nuoto per bambini ed adulti e la scuola di danza arricchiscono ulteriormente il ‘Parco del Benessere’ a pochi passi dalla città.

È sempre a disposizione la tavola calda e fredda del bar, ma nel week-end di va di aperitivo, con il Bellavita Boomboom, ingresso e bar inclusi. Inoltre per sentirsi dei Vip c'è l'area esclusiva privata con idromassaggio, sauna, bagno turco, aperitivo (solo su prenotazione).

Promo Natale: sconto fisso 5% su rinnovo e sorteggio di tanti premi in palio (90!) che vanno dagli abbonamenti annuali gratis a trattamenti olistici, fino alla possibilità di provare il mitico flowrider con le onde artificiali.

Il Bellavita è sempre aperto (tranne il 25 dicembre) e vi aspetta anche a Capodanno, con il menù curato dallo Chef Stefano Di Bert (posti limitati).

www.facebook.com/IlBellavita/



www.ilbellavita.it