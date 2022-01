Immobilia real estate, un nuovo modello di business

Può l’unione di due persone che nonostante percorsi di vita completamente diversi condividono la stessa visione, far nascere qualcosa di assolutamente innovativo nel campo del mercato immobiliare? Carlo Abbiati e Davide Francogallo nel 2017 hanno iniziato un nuovo modello di business: portare il cliente per mano dall’Italia o da qualsiasi altro paese del mondo a scoprire il mercato immobiliare di Dubai, per poi seguirlo attraverso tutte le fasi del processo fino alla consegna; da lì si deciderà poi se predisporre l’appartamento per la rivendita o per l’affitto.

Le storie di Carlo e Davide sono molto diverse: Carlo dopo un’infanzia difficile ha scoperto la sua vera vocazione proprio nel mercato immobiliare, e grazie a una conoscenza casuale a Montecarlo è stato uno dei primi ad arrivare a Dubai già nel 2006 e a vivere ogni momento della crescita impressionante della città costruendosi nel frattempo sia un’ottima reputazione che una vasta conoscenza delle dinamiche di mercato locali.

Davide ha lavorato quasi sempre nell’edilizia, con una parentesi nella compravendita di yacht, ma la crescita della sua azienda di materiali isolanti termoacustici ha conosciuto un brusco stop quando tutto il magazzino è stato spazzato via dall’alluvione del 2014; per fargli staccare un po’ la spina e riprendersi dallo shock, sua moglie organizzò un viaggio a Dubai cambiandogli inconsapevolmente la vita: dal suo rientro ha ricominciato a sviluppare in ambito immobiliare molte operazioni di riqualificazione e infine ha deciso di puntare proprio su Dubai per espandere a livello mondiale il suo raggio d’azione.

L’esperienza di Carlo e l’entusiasmo di Davide, uniti alle condizioni favorevolissime di lavoro con un’invidiabile snellezza burocratica, una posizione geografica strategica, l’assenza di tassazione e, non per ultimo, un mercato fortemente in crescita hanno permesso alla Immobilia Real Estate di creare una solida rete di contatti e di garantire il successo ai suoi investitori anche e soprattutto grazie al sistema studiato da Carlo: la checklist.

La checklist può essere paragonata al piano di volo di un pilota: così come lui deve essere sicuro di avere controllato ogni parametro prima di decollare per non schiantarsi ma portare a destinazione l’aereo, così prima di proporre un investimento al cliente la Immobilia Real Estate controlla più volte che siano rispettati tutti i punti della checklist, prendendo letteralmente per mano i nostri investitori che non sono più clienti ma quasi parte della famiglia, persone con le quali continueremo a sentirci negli anni a venire indipendentemente dalla conclusione del rapporto d’affari.

