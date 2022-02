A fianco degli artigiani, per guardare al futuro

Il mondo dell'artigianato e dei professionisti può contare su alcuni 'strumenti' utili a favore di chi fa impresa o è imprenditore di se stesso. Mai come in questi anni è necessario essere previdente, pensare al futuro e pianificare le strategie per sostenere la propria attività.

Per l'artigiano che guarda al futuro esistono alcune utili possibilità:

L’Ente Bilaterale del Piemonte (https://www.ebap.piemonte.it/) nato sulla scorta di accordi interconfederali stipulati tra le Organizzazioni dell’artigianato (Confartigianato, Cna, Casa) e le Organizzazioni dei Sindacati dei Lavoratori (CGIL, CISL, UIL), a favore del mondo artigiano per salvaguardare l’occupazione e il patrimonio di professionalità del lavoro dipendente e imprenditoriale. Le soluzioni individuate dall'Ente comportano benefici tanto per i lavoratori dipendenti quanto per gli imprenditori artigiani, come per esempio:

Sostegno al reddito, che ha come missione principale la salvaguardia delle professionalità nelle imprese artigiane. Eroga prestazioni a favore dei lavoratori in caso di sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa ed in presenza di contratti di solidarietà e delle imprese a fronte di calamità naturali, a sostegno di investimenti per l’innovazione tecnologica.

Formazione e assistenza sanitaria sono utili strumenti per l'imprenditore artigiano:

Il FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE – FONDARTIGIANATO (http://www.fondartigianato.it/fondartigianato) è il Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua con la quale si delega ad Enti di natura privatistica in tal caso Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL, UIL., la gestione dei contributi versati dalle aziende per la formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti.

SAN.ARTI. (https://www.sanarti.it) è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa ed eroga agli Iscritti e agli aventi diritto prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Il Fondo non persegue fini di lucro.