Son aperte le iscrizioni per il corso Onav (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino) di primo livello.

• 16 lezioni con circa 18 ore di teoria e 12 ore di degustazione

• 50 vini in degustazione

• prove pratiche di sensibilità olfattiva e gustativa

• Testo didattico di oltre 470 pagine

• Valigetta con 6 calici da degustazione

• Cavatappi e Salva goccia logato ONAV

• Blocco schede per assaggio tecnico organolettico

• Blocco appunti logato ONAV

• Penna e Cartellina logata ONAV

• Al superamento dell'esame: patente di Assaggiatore di Vino e contestuale

inserimento nell'Albo Assaggiatori

La Sezione Provinciale ONAV di Alessandria organizza a partire dal 25 marzo, un Corso di I° Livello per Assaggiatori di vino itinerante. Il corso si rivolge a tutti coloro che sono animati da una vera passione per il mondo del vino e che, anche senza alcuna esperienza precedente, intendono conoscere meglio un mondo interessante, coinvolgente e tutto da scoprire, partendo

dal grappolo per arrivare alla bottiglia.



Al termine del percorso di 16 lezioni, ottenuto il diploma, sarai in grado di cogliere la reale qualità dei vini ed individuarne e descriverne le differenze basandoti sulle tue nuove conoscenze e l'esperienza acquisita attraverso l'assaggio di oltre 50 vini scelti a rappresentare stili e tecniche di produzione locali, internazionali, tradizionali e innovative. Come per le precedenti edizioni, sarà un Corso itinerante, con diverse serate organizzate direttamente nelle cantine: i partecipanti avranno così la possibilità di seguire le lezioni nei luoghi dove nasce realmente il vino, ospitati dalle aziende del territorio.

Per questo motivo, i dettagli (date e sedi delle lezioni) verranno comunicate al raggiungimento del numero minimo di 15/20 iscritti al Corso.



Le adesioni a quanto sopra potranno effettuarsi indirizzando i propri dati all’indirizzo e-mail alessandria@onav.IT

Per ulteriori informazioni contattare



Delegato CORONA GIANLUIGI 3356509953

Tesoriere ZORZETTO PIETRO 3396313573

Segretario SERICANO VITTORIA 3398031299