Arte e cultura a Palazzo Terzano

Dal 26 al 28 maggio la città dell’oro ospiterà la prima edizione della Valenza Jewelry Week, realizzata in partnership con la Roma Jewelry Week. L’evento è organizzato dalle aziende valenzane Doralia, Marchio Orafo DiValenza, Maggiordomus, Studio Cirri e Valenza nei Marchi. Questa tre giorni sarà dedicata all’arte orafa ma non solo.

Per l’occasione, infatti, Palazzo Terzano, dimora settecentesca sita nel cuore di Valenza e proprietà della famiglia Cirri, verrà aperto ai visitatori. Gli antichi cortili ospiteranno un’esposizione di aziende del Food & Wine, di prodotti artigianali calzaturieri e di produzione di esclusivi profumi. L’accesso all’interno del palazzo è libero e sarà possibile acquistare i prodotti presenti e le visite guidate nei diversi siti di esposizione dei gioielli.

Ospiti anche un’affermata pittrice contemporanea e un giovane artista approdato in Svizzera, che saranno i baluardi dell’arte.

Presente anche l’“IIS Benvenuto Cellini”, eccellenza in ambito scolastico, che avrà nei suoi studenti gli ambasciatori più qualificati. Ad arricchire l’iniziativa anche l’esposizione di due preziose e rare auto d’epoca, che susciterà entusiasmo e interesse negli appassionati del settore.



Insomma: arte orafa e pittorica, cultura, prodotti del territorio e gioielli a quattro ruote saranno i protagonisti indiscussi per condividere un’esperienza unica nelle antiche mura della città del gioiello.

• Esposizione aziende del territorio

• Mostra pittorica

• Auto d’epoca

Possibilità di visita con esposizione di gioielli a Palazzo Valentino e al Centro Polifunzionale San Rocco

L’accesso all’interno del palazzo è libero

PALAZZO TERZANO • Valenza • Via G. Carducci 3 • 0131.941251