Criosauna, tutti i benefici sottozero

Il freddo fa bene, al corpo e alla mente. Oggi le moderne tecnologie biomediche applicate salute e al benessere hanno migliorato e reso più scientifica la criosauna, trattamento del corpo intero esposto a temperature estremamente basse, fino a -180°C circa, per un tempo molto limitato, al massimo 3-4 minuti. I benefici sono molteplici.

A spiegarlo è Filippo Rossini – laureato in scienze motorie e in scienze delle attività motorie preventive ed adattive – che ha ‘importato’ questo metodo in provincia di Alessandria. Rossini è il titolare di TherapyLab, primo studio di crioterapia in provincia, già scelto dai professionisti dello sport. «In questo breve intervallo di tempo, la temperatura media della pelle scende a circa 10 °C, mentre grazie alla durata limitata della seduta, quella corporea interna rimane pressoché invariata. Non sono immersi nella criosauna la testa e il collo, che rimangono quindi esposti al clima della stanza in cui si trova il dispositivo».

Non si è mai soli: è sempre presente nella stanza anche un operatore che può intervenire sia per tranquillizzare e favorire il rilassamento sia in caso di necessità. Il trattamento può essere interrotto in qualsiasi momento.

«La criosauna è un efficace sistema per aumentare il metabolismo, perciò migliora l’efficacia di un programma di perdita di peso che comprenda un regolare esercizio fisico e un’alimentazione sana». La teoria che sta alla base dell’efficacia è molto semplice. «Il raffreddamento della superficie cutanea fa sì che, all’interruzione dell’esposizione alle temperature estreme, il cervello segnali al resto del corpo la necessità di attivare un meccanismo di compensazione. Quest’ultimo consiste nel pompare più sangue e con più energia agli arti, alle mani e ai piedi».



Questa attività comporta l’attivazione del metabolismo e l’impiego delle scorte energetiche. Dopo circa 8 ore dal termine della seduta, il corpo avrà bruciato circa 500 – 800 kcal per ripristinare la temperatura superficiale: una criosauna della durata di 3 minuti equivale quindi a una corsa di 45 minuti. Il trattamento va ripetuto per circa 10 volte in un periodo di 2-3 settimane.

Per informazioni:

TherapyLab

Via Donizetti 21 - Alessandria

Tel. 351.8019572

www.therapylab.it

info@therapylab.it