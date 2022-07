Anziani Mai Soli e UnipolSai, insieme per un futuro sereno

L'aspettativa di vita in provincia di Alessandria è tra le più alte in Italia. Ma non sempre si invecchia in salute e si è autosufficienti anche quando si è "over". Purtroppo oggigiorno per pianificare un futuro sereno e difendere la propria autonomia bisogna essere previdenti e valutare ogni possibile "ostacolo", per noi stessi ma anche per i nostri famigliari.

Anziani Mai Soli, il servizio di assistenza domiciliare presente ad Alessandria da una decina d'anni, ha stipulato un importante accordo con l'Agenzia UnipolSai Muda&Partners di via Dante 21, una delle agenzie assicurative alessandrine più importanti per fornire consulenza e assistenza.

Con il prodotto Long Term Care UnipolSai puoi scegliere di garantirti una rendita mensile vitalizia per sostenere con più serenità il proprio futuro in caso di autosufficienza. Questa integrazione va a migliorare e rafforzare le prestazioni di welfare pubblico, spesso carenti e non sempre rispondenti alle esigenze della persona.

La professionalità di Anziani Mai Soli si inserisce in questo progetto a lungo termine: grazie alla fornita banca dati di personale qualificato (badanti, colf, Oss...) e preparato per ogni tipo di situazione, l'agenzia si propone come partner per fornire l'assistenza a casa, "La migliore alternativa alla casa di riposo" afferma Antonio Tortorici, il titolare. Ed è proprio lui a spiegare nel dettaglio come funziona il servizio.

Dott. Tortorici, di che tipo di assicurazione stiamo parlando?

"E' la garanzia di un vitalizio per sostenere le spese in caso di non autosufficienza a seguito di infortunio, malattia o semplicemente dovuto alle difficoltà di un'età avanzata".

In concreto come funziona?

"E' una forma di tutela con premio contenuto, soprattutto se si stipula in giovane età. Garantisce fino a 3000 euro al mese per far fronte alle spese di assistenza in caso di incapacità a svolgere una vita in autonomia. Sappiamo quanto le case di riposo non siano spesso alla portata di tutti e che i sussidi pubblici siano insufficienti. In questo modo si possono pagare le spese per una persona dedicata in ausilio, anche giorno e notte. Abbiamo servizi alla portata di tutti. In questo modo non si vanno ad intaccare i risparmi di una vita".

Quanto costa una badante?

"A tempo pieno per una famiglia il costo può arrivare a Euro 2.000,00, considerando contributi Inps, Tfr, tredicesima e vitto/alloggio, visto che la badante convive".

E una casa di riposo?

"Premesso il fatto che in Italia solo il 15% delle famiglie riceve un aiuto finanziario da parte dello Stato per pagare la retta, il costo medio mensile è minimo Euro 1.400,00, che può innalzarsi sino a Euro 3.000,00/4.000,00 se la persona ricoverata ha bisogno di maggiore assistenza (es. malattie neuro degenerative)".



Allora si spiega perchè sensibilizzare sull'importanza di una copertura assicurativa?

"Certo, basti pensare che in Italia per pagare l'assistenza a un non autosufficiente oltre 500 mila famiglie hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o vendere l'abitazione o indebitarsi. Già oggi l'Italia presenta uno scenario non certo positivo: le proiezioni mostrano che il numero degli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti è prossimo ai 3 milioni.

Diviene dunque questo un aspetto da affrontare privatamente con l'aiuto di una copertura assicurativa e, pertanto, ritengo che la Long Term Care è la soluzione".

www.mudaepartners.it