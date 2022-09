 TherapyLab sempre più vicina agli sportivi

La prima criosauna in provincia di Alessandria trasloca e si avvicina sempre di più agli amanti dello sport e del benessere. TherapyLab, lo studio del dott. Filippo Rossini - laureato in scienze motorie (L-22) e in scienze delle attività motorie preventive ed adattive (L-67) – si è spostato in via Moccagatta 19, sempre in città, nella stessa struttura della palestra My Trainers Club. I trattamenti “sotto zero” non sono solo per i loro frequentatori: TherapyLab continua ad operare autonomamente per tutti gli sportivi – professionisti o semplici appassionati di fitness – che vogliano recuperare in fretta dopo lo sforzo fisico, dopo un affaticamento o semplicemente per godere degli effetti benefici sul ringiovanimento cellulare in campo estetico.

Proprio Filippo Rossini spiega di cosa si tratta la crioterapia, trattamento innovativo scelto già da sportivi professionisti della provincia e non solo: “L’esposizione al freddo intenso – si può andare da -90° a -190° per qualche minuto – produce benefici per tutto il corpo. Dall’azione infiammatoria a quella anticellulite, le applicazioni pratiche sono molteplici. Il repentino abbassamento della temperatura mediante azoto vaporizzato aiuta a curare ematomi, dolori muscolari, ai tendini, dermatiti fino ai disturbi del sonno”.

Si entra in una cabina per un tempo variabile di qualche minuto, sotto controllo dell’operatore, ma sempre in tranquillità, con gli arti coperti e la testa che rimane fuori dal macchinario, mentre il freddo agisce sul corpo. Le sedute non sono invasive ed adatte a tutte le età.

La criosauna è anche un ottimo antistress, dal momento che stando immersi del ghiaccio secco vengono rilasciate endorfine, le sostanze chimiche della felicità.

via Moccagatta 19 - Alessandria

Tel. 351.8019572

www.therapylab.it

info@therapylab.it