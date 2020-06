JBM: la regia ai fratelli Valentini

CASALE - La Novipiù JB Monferrato si affida alla regia dei fratelli Luca e Fabio Valentini. Un’operazione interessante che conferma l’investimento tecnico su Fabio, che sarà il playmaker titolare, e riporta a casa Luca dopo qualche anno lontano da Casale Monferrato. Regia giovane (21 anni Fabio 22 Luca), made in Casale Monferrato (entrambi prodotti della Junior) che rinnova la tradizione dei fratelli del basket italiano come i Vitali e i Cinciarini. Una bella sfida per questi due ragazzi, per coach Mattia Ferrari che dovrà gestirli e valorizzarli e per papà Andrea, vice allenatore del club. Tecnicamente si completano.

Fabio ha firmato un triennale, Luca un biennale. Per Giacomo Carrera, gm della JB Monferrato, «la firma dei due fratelli Valentini è un mattone importante nella costruzione della squadra. Fabio potrà continuare il suo percorso di crescita e avrà ancora più responsabilità. La firma di Luca, pur rispettando i nostri parametri economici, ci permette di rispettare la volontà di avere una identità locale mantenendo in equilibrio i nostri standard tecnici e le ambizioni del nostro progetto».

Luca Valentini, reduce da una positiva stagione a Imola (A2 Est) si dice «felice di aver firmato per la JB Monferrato e di legarmi a questa nuova società. Naturalmente sono anche contento di tornare a casa, perché è il sogno di ogni bambino giocare dove si è cresciuti. Non vedo l’ora di iniziare, di dare il mio apporto a questa squadra e di dare il mio contributo in questo progetto».

Fabio Valentini, da parte sua spiega: «Sono molto contento di questo accordo con la JB Monferrato, che rappresenta secondo me un progetto molto ambizioso, e naturalmente anche felicissimo di aver finalmente l’opportunità di giocare con mio fratello, averlo come compagno di squadra sarà un’occasione. Desidero fare anche un ringraziamento a Giancarlo Cerutti, per quello che mi ha dato e per quello che mi ha permesso di dimostrare alla gente di Casale, crescendo come giocatore qui a casa mia. Ora non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura con la JB».