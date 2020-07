JBM: Thompson è il primo Usa

CASALE - La JB Monferrato ha il primo americano della sua giovane storia.

Si tratta di Sam Thompson (ala piccola, 28 anni). L’annuncio ufficiale arriverà a breve, la trattativa è stata chiusa. Nativo di Chicago, grande atleta, Thompson è un prodotto di Ohio State dove era una stella della squadra in cui ha giocato l’ex rossoblù Amedeo Della Valle.

Uscito dal college, Thompson è approdato in Europa firmando nella stagione 2016/2017 per l’Akademia Budapest nel campionato ungherese. Successivamente è tornato negli Usa per giocate nella G League a Greesbooro prima di approdare nella scorsa stagione nel munifico campionato vietnamita con la canotta dei Saigon Heat.

Il giocatore porta al quintetto di coach Mattia Ferrari atletismo, difesa e grande voglia di imporsi nel campionato italiano. Ora ai rossoblù, che si ritroveranno con gli italiani in palestra ad inizio settimana, manca solo la guardia Usa per chiudere il roster 2021.