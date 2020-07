JBM: Redivo botto argentino

CASALE - Un argento mondiale per la Novipiù JB Monferrato. I rossoblù annunciano la firma di Lucio Redivo, guardia argentina di 26 anni, che negli ultimi campionati Mondiali in Cina ha raggiunto il secondo posto con la nazionale albiceleste guidata da Luis Scola e Facundo Campazzo. Redivo completa il quintetto di Matta Ferrari e segue di poche ore l’annuncio dell’americano Sam Thompson.

«La scelta di Lucio Redivo di vestire la canotta della JB Monferrato ci rende molto orgogliosi – spiega Giacomo Carrera, general Manager JB Monferrato -. Da subito lui e il suo entourage hanno capito la bontà del nostro progetto e come questo possa essere il trampolino di lancio per la sua carriera. E’ un giocatore importante che solo un’anno fa ha disputato la finale del Mondiale in Cina, mettendosi al collo la medaglia d’argento in una squadra con giocatori di altissimo livello. Adesso iol nostro roste è al completo ed è pronto per entusiasmare i nostri tifosi».

Questo il messaggio di Lucio Redivo. «Ho deciso di accettare l'offerta della JB Monferrato perché mi è piaciuto molto il programma del club e tutto quello su cui sta lavorando, penso che sia un'ottima opportunità per tornare a giocare in Europa. L’Argentina? È ovviamente un grandissimo onore difendere i colori della propria Nazione. Quelli della scorsa estate sono stati due mesi bellissimi e credo che il lavoro che abbiamo fatto in palestra si sia visto sul parquet, così siamo stati in grado in conquistare due medaglie: l'oro ai Giochi PanAmericani e l'argento ai Mondiali. Vengo da Bahia Blanca, dove il basket è senza dubbio lo sport principale e, ovviamente, il punto di riferimento principale è Manu Ginobili: ai tifosi della JB posso dire che pretenderò sempre il massimo da me».

La carriera

Redivo inizia la sua carriera tra i professionisti nel 2012, con il Weber Estudiantes Bahia Blanca, dove gioca insieme a Pepe Sanchez, Alejandro Montecchia e Sebastian Ginobili (fratello di Manu). Nel 2017 partecipa alla Fiba Americas League (la massima competizione Sudamericana per club, ndr) dofino alla finale, top scorer (22.1 punti di media) con l’inserimento nel quintetto ideale della competizione.

Nel 2017, Redivo attraversa l’oceano per venire in Europa, militando per due stagioni nella Liga ACB in Spagna con Bilbao e Lugo. Con Bilbao gioca in Eurocup chiudendo con 9.6 punti in 17 minuti di media (high con i 20 punti in 22 minuti contro l’Alba Berlino e 20 in 26 minuti in casa del Partizan Belgrado). Nell'ultima annata per lui anche un’esperienza in Messico (con 8.8 punti in 21.1 minuti di media) per gli Aguacanteros Michoacan. Le pagine più esaltanti restano però quelle legate alla Nazionale con il 2° posto alla Fiba Americup 2017 dietro agli Usa, l’oro ai giochi Panamericani di Lima e, soprattutto, la medaglia d’argento ai Mondiali in Cina.