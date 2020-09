Bertram e JBM: che partenza

ALESSANDRIA - Che partenza! L’anteprima del calendario della prossima A2, pubblicato poco fa da Lega Nazionale Pallacanestro, ha subito fatto saltare sulla sedia. Nel girone verde, che 'ospita' Casale e Tortona, domenica 15 novembre (ore 18) il piatto sarà subito molto ricco.

La JB Monferrato Novipiù riceve, infatti, la Tezenis Verona, cioè una delle squadre accreditate per la promozione. Non è andata meglio alla Bertram del nuovo capitano Tavernelli, che al PalaOltrepò di Voghera sarà alle prese subito con il derby contro la Reale Mutua Torino degli ex Demis Cavina e Mirza Alibegovic (altra superfavorita del torneo). Un avvio subito ad alti contenuti, quindi, per le due squadre della provincia che dovranno essere brave ad arrivare pronte al primo appuntamento.

Questo il quadro complessivo della prima giornata: Bergamo-Udine (anticipo di sabato 14), Casale-Verona, Mantova- Capo d’Orlando, Oriznuovi-Biella, Piacenza-Milano, Tortona-Torino e Treviglio-Trapani.

Domani, giovedì 10 settembre alle 14, sarà ufficializzato il calendario completo della Serie A2 Old Wild West 2020/21.