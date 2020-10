Novipiù, alza le mani con Torino

CASALE - C’era poco da sperare. C’è stata poca partita. La Novipiù, ancora in emergenza (fuori Martinoni, Redivo e Thompson), subisce dopo quella con Tortona un’altra dura lezione da Torino, dominatrice del girone verde, che passeggia al PalaFerraris vincendo 106-73. In questo momento un avversario non giocabile per la JBM che deve sfruttare il mese che manca all’inizio del campionato (sperando che il 22 novembre si possa iniziare) per recuperare gli infortuni e costituirsi come squadra.

In questa partita coach Ferrari recupera Donzelli e i giovani Giombini, Sirchia (doppia cifra per lui) e Cappelletti. Primo quarto abbastanza equilibrato. Casale tiene botta e chiude al 10’ sotto di un possesso sul 24-27. Nella seconda frazione la Novipiù comincia le sue rotazioni e il divario fisico e tecnico presenta subito il conto. 13-0 Torino che strappa sul 24-40 al 14’. Un divario che si dilata nel finale del periodo e che porta all’intervallo lungo sul 34-51. Torino sempre avanti e sempre in controllo (al 30’ Reale Mutua avanti di 25 punti sul 84-59). Nell’ultimo quarto Casale accusa la fatica e nelle rotazioni ampie presta il fianco a Torino che macina gioco fino alla sirena sfruttando la sua panchina lunga. Il gap si allarga progressivamente fino al 106-73 finale.

Curiosità: è stato il derby dei quattro playmaker fratelli. In campo infatti Luca e Fabio Valentini, compagni di squadra della JBM e dei fratelli Cappelletti, anche loro playmaker, uno con la maglia di Casale, Carlo, e uno con quella di Torino, Alessandro. Torino, tre vittorie in tre gare, giocherà la Final four di SuperCoppa e si conferma squadra favorita per la promozione in A1.

Novipiù- Reale Mutua 73-106

(24-27, 34-51, 59-84)

Novipiù Casale: L. Valentini 7, F. Valentini 11, Donzelli 13, Tomasini 7, C. Cappelletti 2, Lomele, Misljenovic, Giombini 3, Sirchia 11, Camara 16, Avonto 3, N.e.: Galluzzi. All. Ferrari

Reale Mutua Torino: Bushati 12, Campani 12, Clark 15, Toscalo 7, A. Cappelletti 6, Pagani 6, Penna 9, Diop 20, Alibegovic 17, Pinkins 2. All. Cavina