JBM - Scibetta, è divorzio

CASALE - Pietro Scibetta non sarà più team manager e direttore dell’area comunicazione della JB Monferrato. Ad ufficializzare la «separazione consensuale» è stato il club rossoblù con una nota diffusa pochi minuti fa. Scibetta, apprezzato giornalista, era entrato nel neonato club casalese da pochi mesi, traghettando dalla Junior Casale dove aveva svolto al meglio lo stesso ruolo nelle due stagioni precedenti. Recentemente era stato ideatore e promotore del progetto eSports lanciato da JBM. La JBM perde una persona qualificata, il general manager Giacomo Carrera, alle prese con le turbolenze di un complicato inizio di stagione, dovrà ora puntellare la struttura organizzativa.

Il biografo di Jasikevicius

Pietro Scibetta, 39 anni, di Agrigento, prima dell’esperienza a Casale Monferrato è stato responsabile della comunicazione della Fortitudo Agrigento (2015-2017) e dell’Orlandina Basket in Serie A e Basketball Champions League (2017/18). In precedenza ha lavorato come giornalista free lance per testate quali La Gazzetta dello Sport, La Repubblica e La Stampa, e come telecronista e live producer per Eurosport. Scibetta è stato inoltre caporedattore della riviste specializzate Dream Team e Rivista Ufficiale NBA e autore del magazine televisivo ufficiale di Euroleague Basketball. Nel 2011 è stato co-autore del libro «Inter, quella notte» con Matteo Mantica e il giornalista Rai Francesco Repice per Libreria dello Sport, nel 2015 ha pubblicato (add editore) l’autobiografia del campione lituano Sarunas Jasikevicius dal titolo «Vincere non basta», tradotta in inglese, lituano, greco e turco.