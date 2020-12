Novipiù cade ancora in casa

CASALE - Cade ancora la Novipiù che cede in casa all’Urania Milano (68-79) nel recupero della quarta giornata. Dopo il disastro con Orzinuovi, alla squadra di coach Mattia Ferrari non riesce il rimbalzo. Secondo ko in fila per Jbm che domenica chiude il suo tour de force ospitando Biella per il derby.

Contro l’Urania la squadra resta avanti un quarto (23-19), poi va lentamente calando di energia e idee. Ferrari sceglie il tournover per far rifiatare Lucio Redivo e rilancia un Corban Collins (10 punti con 4 su 19 dal campo) che dimostra però di aver staccato mentalmente. Note positive il rientro di Tomasini dopo il lungo stop Covid,e i minuti in più giocati da Niccolò Martinoni.

Ma la prestazione non è sufficiente. L’Urania (senza Bossi) domina tre dei quattro quarti, tocca il +16 (59-75) e imperversa con la coppia Raivio-Langston, inarrestabile per la difesa rossoblù. A pesare, oltre alla stanchezza, anche i falli di Camara e Thompson.

Domenica, ore 18, stesso campo, va in scena il derby Casale-Biella, due squadre a caccia di punti.

Novipiù- Urania 68-79

(23-19, 37-45, 49-62)

Novipiù JB Monferrato: F. Valentini 14, Collins 10, Thompson 17, Camara 7, Tomasini 5, Donzelli 4, Giombini, Sirchia, Martinoni 11. Ne: Cappelletti, Lomele Avonto. All. Ferrari

Urania Milano: Piunti 12, Franco 2, Valsecchi, Langston 19, Raspino 6, Benevelli, Montano 11, Pesenato 4, Raivio 25. Ne: Bossi, Cavallero, Lazzari. All. Villa