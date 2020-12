«Il sindacato degli studenti? A Casale era necessario»

CASALE – Lo scorso mercoledì, 9 dicembre, ha ufficialmente preso vita il primo sindacato che tutela gli alunni di Casale: la Rete degli Studenti Medi. La neonata associazione non agirà in solitaria, si inserisce infatti all’interno della rete nazionale degli Studenti Medi.

Pensata e creata da una decina di studenti di istituti casalesi, le ragioni che l’hanno fatta nascere sono principalmente due: «Da una parte, ci siamo resi conto di come in città non ci fosse nessun organo, partecipato o pubblico, che rappresentasse la nostra categoria di fronte alle istituzioni mentre dall’altra volevamo cercare un modo per creare momenti di confronto fra studenti con temi di vario genere. Su tutti, quelli che riguardano l’attualità e il mondo al di fuori della scuola rispetto ai quali, a mio parere, i ragazzi oggigiorno sono disinteressati» ha spiegato Marco Locci, studente dell’ultimo anno dell’istituto Leardi e uno dei fondatori del sindacato.

In un momento in cui il mondo scolastico è scosso dall’emergenza sanitaria e dai continui problemi derivanti dalla Dad, la prima impressione è che (paradossalmente) l’attuale situazione abbia per certi versi favorito la nascita della Rete. Il Covid, in realtà, ha rallentato le operazioni: «Nei primi mesi del 2020 io e altri ragazzi abbiamo collaborato con la Rete di Torino e a marzo abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto. La situazione di lì in avanti è peggiorata e nei mesi a venire è stato sempre più difficile lavorare fino a pochi giorni fa, quando finalmente siamo riusciti a tramutare l’iniziativa in realtà».

«Il nostro obiettivo è quello di “modellare” – ha continuato Locci – una nuova scuola: a misura di studente, più accessibile e interattiva. Mi rendo conto che possa sembrare troppo ambizioso ma essere affiancati da altre reti nazionali, anche più esperte di noi, rappresenta un punto a nostro favore».

Il sindacato è all’inizio della sua avventura e opererà organizzando assemblee settimanali per farsi conoscere dal maggior numero possibile di studenti e creare importanti momenti di confronto. La prima, che può considerarsi quella inaugurale, si è svolta in video conferenza lo scorso sabato ed è stata riservata agli alunni casalesi mentre in quelle successive potranno partecipare tutti gli interessati.

Un momento dell'assemblea online di sabato

Il prossimo appuntamento in agenda è fissato per venerdì 18 dicembre quando l’ospite d’eccezione, direttamente dagli Stati Uniti, racconterà la sua esperienza diretta all’interno delle manifestazioni del movimento Black Lives Matter.

Per avere ulteriori informazioni e restare aggiornati sulle iniziative dell’associazione è possibile consultare la pagina Instagram “retestudenticasale”.