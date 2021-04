Crisi Cerutti, Gioanola: «Una buona notizia, ma serve accelerare»

CASALE - È arrivata questo pomeriggio la tanto sperata fumata bianca per i lavoratori della Cerutti. Le giudici hanno infatti comunicato che la richiesta di un prolungamento della cassa integrazione è stata inoltrata al Ministero del Lavoro. E in seguito a questa buona notizia è intervenuto il capogruppo in consiglio comunale del Pd Luca Gioanola.

«La curatela ha acconsentito a fare domanda di cassa Covid per un mese. Bene, perchè così si può proseguire un mese di lotta evitando che le lavoratrici e i lavoratori perdessero le speranze finendo in naspi.

Bene, perché l'impegno in primis degli straordinari lavoratori e sindacati è servito e ha dato i suoi frutti. Ed essere al loro fianco è un onore e un dovere. Continuiamo su questa strada.

Non benissimo, perché la richiesta era di tre mesi, il 3 maggio ci sarà l'asta e servirà ancora avere i dipendenti in cassa per avere la massima tutela e ci sono molti nodi da sciogliere.

Per cui serve, dopo questo primo traguardo parziale e intermedio, accelerare ancora di più sul tavolo interministeriale e sul tavolo territoriale. Massimo impegno, al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori».