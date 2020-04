A Occimiano insieme alle mascherine l'uovo di Pasqua per i bambini

OCCIMIANO - Venerdì 3 aprile sono state consegnate le mascherine protettive a tutte le famiglie residenti nel Comune di Occimiano. La consegna è stata effettuata presso tutti i domicili dalla Protezione Civile con l’ausilio di alcuni volontari. L’acquisto dei dispositivi è stato possibile anche grazie al prezioso contributo della Fondazione Ernesto e Carla Rota e della ProLoco. In questa occasione l’Amministrazione ha fatto pervenire un uovo di Pasqua a tutti i bambini occimianesi fino ai 10 anni: un piccolo omaggio, nella speranza di rendere più dolce, per quanto possibile, la Pasqua delle famiglie del nostro Comune in un periodo tanto delicato per tutti noi.

Un sentito ringraziamento, dall'Amministrazione, va al Comune di Casale Monferrato, nella persona del Sindaco Federico Riboldi e al coordinatore della Protezione Civile Enzo Amich che hanno messo a disposizione la prima fornitura di mascherine, consegnate nei giorni scorsi agli over 65 anni e alle persone affette da patologie, e che faranno pervenire al nostro Comune ulteriori dispositivi per le successive distribuzioni.