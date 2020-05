Ampliare i dehors? A Casale indagine esplorativa

CASALE - In attesa della riapertura delle varie attività commerciali, tra cui bar e ristoranti, il Comune di Casale prova ad agevolare gli esercenti: da oggi, infatti, ha preso il via un’indagine esplorativa per i dehors.

«Vogliamo sapere, in attesa dell’emanazione delle nuove normative sul distanziamento interpersonale nei locali pubblici, quali sono le esigenze degli operatori del settore – ha spiegato l’assessore Giovanni Battista Filiberti –, in modo da esser pronti nel momento della riapertura. Dovendo sicuramente modificare le modalità di offerta dei servizi di ristorazione e somministrazione di bevante e alimenti, l'ampliamento dei dehors, per esempio, costituisce un utile strumento per consentire agli esercenti di ridurre l'impatto economico del rigoroso rispetto delle norme di contenimento del contagio».

Si richiede, quindi, di segnalare entro il 14 maggio all'Ufficio Suap Commercio del Comune, per l'anno 2020, se si è intenzionati al rinnovo dei dehors, all'ampliamento dello stesso o anche alla concessione di una nuova autorizzazione. L’indirizzo a cui inviare le e-mail è commercio@comune.casale-monferrato.al.it.

«L’iobiettivo dell’Amministrazione, come ha sempre dimostrato finora, è quella di preparare la ripartenza lavorando tutti insieme – hanno sottolineato il sindaco Federico Riboldi e l’assessore Filiberti – La Regione Piemonte sta predisponendo un disegno di legge per la semplificazione delle autorizzazioni di occupazione suolo pubblico e noi vogliamo dare tutti gli strumenti possibili ai nostri esercenti affinché siano pronti a fare di Casale Monferrato quella città accogliente e ricca di servizi che ha sempre dimostrato di essere».