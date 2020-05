Oggi a Casale nessun morto ma 6 ricoveri

CASALE - È di 0 decessi, 6 ricoveri e 1 dimissione il bilancio odierno dell'emergenza Covid dall'ospedale Santo Spirito di Casale, come comunicato dal sindaco Federico Riboldi nel consueto messaggio serale. Insieme all'assessore Gianni Filiberti, il primo cittadino informa sulla ripresa del mercato di domani (con i banchi anche non alimentari e alcune modifiche alla viabilità) e sugli sgravi e agevolazioni per i dehors di bar e ristoranti.