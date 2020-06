"Il Femminile Di Uguale - Nove Racconti": la mostra al Castello di Casale

CASALE - Nell’ambito dell’evento "Jas – Just Another Stage", che celebra la “Giornata mondiale della Donna”, nella splendida cornice del Castello di Casale avrà luogo anche la mostra fotografica “Il Femminile di Uguale – Nove Racconti” a cura del fotografo Enrico Minasso, i cui scatti accompagnano i visitatori in un viaggio alla scoperta delle storie di emancipazione di donne italiane, di donne africane emigrate in Piemonte e di donne kenyane. Le sue fotografie in bianco e nero permettono di affrontare e superare stereotipi e pregiudizi culturali.

Oumou, Aminat, Maria, Rose, Florence, Beth, Lucrezia, Laure e le sorelle Rysper e Gladys sono donne che hanno vissuto direttamente situazioni di discriminazione, ma che sono riuscite a reagire con forza, tentando di abbattere gli ostacoli che la vita ha posto loro davanti. Un intreccio, quindi, tra Italia e Africa, un ponte dal Piemonte al Kenya per raccontare con schiettezza esperienze personali profonde e toccanti, affrontando consapevolmente gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda ONU 2030. Le protagoniste si raccontano e si emozionano di fronte all’obiettivo della fotocamera, condividendo la propria, mai scontata, versione della parità di genere.

Fil rouge della narrativa del progetto è stata la musica che ha aiutato ciascuna di loro a celebrare i momenti di gioia e a superare quelli più difficili, ognuna ha infatti cantato una canzone della propria vita. L’iniziativa ha visto la collaborazione del liceo musicale di Alessandria (Saluzzo-Plana) con il maestro Enrico Pesce e della scuola di musica, danza e teatro Banjuka di Nairobi (slum di Baba Dogo). Questa sinergia ha dato luogo al brano “Equality”, un canto corale per la parità di genere e vero e proprio inno de Il Femminile di Uguale.

Il progetto, lanciato nel Dicembre scorso, è finanziato da Unione Europea e Regione Piemonte ed è stato coordinato da Amici del Mondo – World Friends Onlus, operante in Kenya con progetti di cooperazione socio-sanitaria, e dalla cooperativa sociale CrescereInsieme, che segue minori in difficoltà e migranti senza fissa dimora nelle province di Alessandria e Asti. Il progetto. Il Femminile di Uguale è, inoltre, uno dei progetti vincitori del bando “Frame, Voice, Report!”, promosso dal Consorzio Ong Piemontesi – COP.

All’interno di “Jas” è compresa anche la mostra fotografica “Donne Incartate” realizzata dai Light Lens.