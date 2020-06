Dal Csg un corso di sanificazione dei condizionatori

CASALE - Il Centro Studi Galileo di Casale organizzerà il prossimo 29 Giugno il primo corso certificato da Cepas – società del Gruppo Bureau Veritas (tra i più affermati enti di certificazione europea) sulla sanificazione e igienizzazione degli impianti di condizionamento.

Sanificare e igienizzare in modo corretto gli impianti di ventilazione e condizionamento dell’aria non è mai stato fondamentale come in questi giorni. I sistemi di movimentazione meccanica dell’aria possono essere un preziosissimo alleato nella lotta a Covid-19, il virus responsabile di una pandemia che ha radicalmente cambiato lo stile di vita di miliardi di persone in tutto il mondo: l’esigenza di garantire ambienti salubri e correttamente sanificati è prioritaria, e ai Tecnici del Freddo spetterà il compito di preparare adeguatamente gli impianti con l’avvicinarsi del periodo estivo.

Questi fattori chiave sono al centro dei Protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento dell’epidemia, di recente adottati dal Governo, che forniscono indicazioni utili per le misure da adottare al fine di rendere e mantenere gli ambienti sani e sicuri.

Per venire incontro alle esigenze dei Tecnici, il corso si svolgerà in Fad – Formazione a Distanza, modalità che ha permesso al Centro Studi di portare avanti con grande successo anche durante il lockdown la propria attività didattica e formativa, garantendo ai Tecnici di continuare a formarsi e a sfruttare il periodo di sosta obbligata come un momento per incrementare e perfezionare le proprie competenze.

La giornata di formazione presenta argomenti fondamentali che permetteranno ai Tecnici del Freddo di operare con maggior sicurezza e consapevolezza sugli impianti, minimizzando i rischi dovuti alla pandemia di Covid-19. Tra i temi del programma, si pone difatti l’accento sugli impianti Hvac (Heating Ventilation Air Conditioning) nei termini della loro disinfezione, corretta gestione e manutenzione.

La collaborazione con Cepas – società del Gruppo Bureau Veritas, che erogherà la certificazione finale, fornirà ai partecipanti la possibilità di fornire una garanzia di qualità ai propri clienti, rassicurandoli sulla precisione e affidabilità dei servizi di sanificazione e igienizzazione che potranno quindi fornire.

