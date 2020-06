Estate a Corte: domenica in musica al Castello di Casale

CASALE - Domenica 21 giugno a Casale si riaccendono le luci sul sipario della cultura e dello spettacolo con la rassegna “Estate a Corte”, realizzata in collaborazione con il Comune. In occasione della Giornata Internazionale della Musica si terrà un doppio concerto gratuito al Castello firmato dall’Accademia Le Muse e dal Monfrà Jazz Fest.

Ore 21 Casale in Festa: Le Muse 8tetto. Musicisti e docenti dell’Accademia le Muse con diversi ospiti casalesi. Genere musica varia dal pop al rock passando per il blues. Andrea Cataneo, chitarra - Andrea Rogato, pianoforte - Serafina Carpari, voce - Ima Ganora, voce - Irene Pinato, flauto - Massimiliano Limonetti, clarinetto e sax - Luigi Andreone, basso - Matteo Foresto, batteria.

Ore 22 Monfrà Jazz Fest: da Ellington a Gershwin con Alberto Mandarini 4et. In rappresentanza del Monfrà Jazz Fest che è stato rimandato dal 11 al 13 settembre e per festeggiare il Compleanno Unesco del territorio, un concerto dove affermati musicisti condividono il palco con un giovane talento del territorio. Un concerto per gustarsi alcuni dei grandi classici del Jazz mainstream internazionale, passando dalle ballads allo swing. Alberto Mandarini, tromba - Max Gallo, chitarra - Giorgio Allara, contrabbasso - Riccardo Marchese, batteria.

L'accesso al Castello sarà possibile, fino a esaurimento posti, dalle 20.30

Alberto Mandarini

Musicista, direttore d’orchestra, compositore, intraprende giovanissimo l’attività musicale collaborando con numerose orchestre sinfoniche italiane e con diverse formazioni di Musica da Camera per soli ottoni. Ai concerti di musica classica affianca da sempre un’intensa attività jazzistica suonando con importanti musicisti stranieri tra cui Elton Dean, Tim Berne, Tony Scott, Maria Schneider, Charlie Mariano e Cecil Taylor e collaborando con alcuni tra i più importanti musicisti italiani dell’area creativa.

Nella rassegna Estate a Corte sono previsti altri due appuntamenti.

11 luglio ore 21.30: Funky Train Disco e Pop anni '70-'80-'90

25 luglio ore 21.30: Why FactorPop Soul Blues Trio