Mostre, laboratori, musica e teatro per il weekend di Casale

CASALE - Continua la rassegna Esco - EState a Corte: il cartellone di iniziative a cura degli Assessorati alla Cultura e alle Manifestazioni della Città di Casale Monferrato. A inaugurare gli eventi di inizio luglio due attese mostre d’arte.

Timeless, proposta dall’Associazione culturale ArtMoleto e curata da Michelle Hold, ha come tematica centrale quella del tempo, inteso come moto indefesso del divenire. Gli artisti di ArtMoleto hanno, infatti, costruito un percorso sull’importanza del tempo/non tempo, tenendo in considerazione le istanze esterne determinate dalla particolare situazione che stiamo vivendo. E proprio la meditazione sul valore di quanto compiamo è sostrato per le opere esposte che, attraverso medium diversi, diventano spunto di riflessione introspettiva per ognuno. La mostra vedrà l’esposizione delle opere di Giò Bonardi, Paola Casulli, Ilenio Celoria, Piero Ferroglia, Michelle Hold, Cate Maggia, Gabriella Maldifassi, Andrea Massari, Petra Probst, Bona Tolotti, Daniela Vignati e Alexandra Winterberg. Artisti diversi tra loro, ma con l’obiettivo di trovare una relazione tra oggi e domani, indagando il passato e il presente per poter vivere appieno il futuro, in quello che è un viaggio teso all’infinito. Timeless sarà visibile al secondo piano del Castello del Monferrato.

Contemporaneamente, e adiacente, alla mostra Timeless, sarà allestito anche Dancing when the stars go blue, un percorso costituito da dipinti e video-installazioni che hanno come denominatore comune il colore blu. La mostra raccoglie opere di Daniela Vignati, Piero Ferroglia, Michelle Hold e Bona Tolotti: i quattro artisti, esponenti di ArtMoleto, hanno interpretato il valore simbolico di questo colore. Ogni opera, infatti, trasporta il riguardante in una dimensione quasi onirica, nella quale immergersi alla ricerca di senso.

La Manica Lunga, invece, ospiterà una personale di Marco Tulipani che, con la mostra dal titolo Esistenza Cielo, propone la storia artistica del maestro pavese esponente a pieno titolo del Metaformismo. Una carriera lunga circa quarant'anni, vissuta tra numerose esperienze, tutte molto significative sul piano culturale. La lirica allegria dei suoi colori e dei suoi paesaggi, trasmutanti nell'espressione astratta, continua a esercitare seduzione su gallerie d'arte e collezionisti.

Le mostre saranno visitabili gratuitamente dal 4 al 26 luglio con i seguenti orari: sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. Per accedere alle sale è obbligatorio munirsi di mascherina ed è possibile prenotarsi telefonicamente ai numeri 0142 444329 o 0142 444330.

Si preannuncia un’estate ricca di iniziative ed eventi anche quella del Museo Civico e Gipsoteca Leonardo Bistolfi. Da sabato 4 luglio, infatti, nelle sale e negli spazi di via Cavour, 5, una serie di incontri e laboratori didattici porteranno adulti e bambini alla scoperta delle collezioni. Il primo appuntamento è proprio per sabato 4 luglio alle ore 11 con un laboratorio dedicato ai bambini dal titolo Il signor Bistolfi e la sua Gipsoteca. La tecnica, lo stile, la vita di un artista internazionale. Biglietto d’ingresso, comprendente il materiale per il laboratorio, 5 euro; gratuito per titolari Abbonamento Musei e tessera MoMu. Nel rispetto delle norme anti-Covid19 è obbligatoria la prenotazione al numero 0142 444309 o tramite il form. Tutti gli appuntamenti di Estate al Museo sono alla pagina.

Dalle ore 21.30 di sabato spazio alla musica: nel Cortile del Castello del Monferrato alle suoneranno, infatti, i Why Not Band. Un gruppo di ragazzi tra i 18 ed i 21 anni con un repertorio che comprende pezzi Rock e Hair-Metal anni '70/'80/'90, ma anche brani Pop contemporaneo e R&B, per cercare di soddisfare la più vasta tipologia di pubblico. Questi i componenti del gruppo: Ricky Roggero alla chitarra, Luca Robotti al basso, Micky Roggero alla batteria, Francesco Marchisotti alle tastiere e Piercesare Fagioli alla voce. Il concerto è a cura dell’Associazione Amici della Musica Istituto Carlo Soliva. Ingresso gratuito.

Domenica 5 luglio, sempre al Castello alle ore 21.30, uno spassosissimo spettacolo teatrale a cura della Compagnia Teatrale Fubinese: Stai su da dosso. Cabaret in musica con Massimo Brusasco, Maurizio Ferrari, katia Didio e Massimo Faletti. Parodie, gag, strampalerie varie... per tenere lontano il Covid. Ingresso gratuito.