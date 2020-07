L'alberghiero Artusi prepara i pasti per i bisognosi di Casale

CASALE - Pasti caldi a domicilio delle famiglie e persone bisognose, cucinati direttamente dagli allievi dell’istituto alberghiero Artusi di Casale Monferrato. È questo il progetto a cui il Comune di Casale Monferrato ha concesso il patrocinio e che vedrà la collaborazione, per la consegna, del Comitato casalese della Croce Rossa Italiana.

«L’Istituto Alberghiero Artusi – ha spiegato il dirigente scolastico Claudio Giani - ha promosso per i propri allievi una serie di lezioni pratiche totalmente gratuite per recuperare quelle perse durante il lockdown. Lezioni che saranno finalizzate alla preparazione di pasti destinati alle famiglie più in difficoltà della città».

Dall’Artusi a casa tua!, questo il nome del progetto, vedrà la consegna delle gustose portate da parte dei volontari della Cri direttamente ai nuclei già segnalati in passato dal servizio Socio-Assistenziale: «Croce Rossa – ha ricordato la presidente Annachiara Bossi - durante tutto il periodo di lockdown ha assistito decine di famiglie: aderire a questo interessante progetto, quindi, è stato naturale».

Martedì 7 luglio la Giunta comunale ha concesso il patrocinio all’iniziativa e Claudio Giani e Annachiara Bossi sono stati ricevuti a Palazzo San Giorgio dall’assessore Luca Novelli: «Aiutare le famiglie più bisognose è un impegno messo in campo da molte realtà del nostro territorio – ha sottolineato Novelli – e l’Amministrazione comunale vuole, con determinazione, sostenere e portare avanti per tutto il mandato. Un grazie sentito, quindi, all’istituto Artusi e alla Croce Rossa per questo progetto, perché dimostrano, una volta di più, la propria vicinanza alla città in cui operano con professionalità da molti anni».