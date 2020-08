Arrestato l'assassino di via Parma, è un 47enne di Alessandria

ALESSANDRIA - I carabinieri di Alessandria hanno arrestato, su ordinanza di custodia cautelare, Andrea Casarin (nella foto), 47 anni, originario di Alessandria ma residente in provincia di Pavia, perché ritenuto responsabile dell'omicidio di Altagracia Corcino Gil, una domenicana di 30 anni uccisa il 27 giugno 2006 in un appartamento di via Parma di Alessandria.

A quattordici anni di distanza, i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo (diretto dal colonnello Giuseppe Di Fonzo e dal comandante provinciale Michele Lorusso) e la Procura di Alessandria (guidata da Enrico Cieri), hanno individuato il presunto responsabile grazie a evidenze scientifiche che all'epoca non avevano dato risultati. Le indagini hanno permesso al Ris di attivare una concordanza tra la banca dati Afis Ignoti e la banca dati delle persone sottoposte a rilievi segnaletici, evidenziando come le impronte rinvenute nel 2006 appartenessero ad Andrea Casarin. Quest'ultimo era stato arrestato per motivi di droga all'aeroporto di Malpensa nel dicembre del 2013. In quell'occasione gli furono prese le impronte digitali grazie alle quali si è potuto risalire alla sua presenza sulla scena del delitto.