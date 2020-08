Drera si complimenta con Capra: "Eventi di livello e in sicurezza"

CASALE - All'indomani della pubblicazione del calendario di eventi di #Seguiilcalice coordinati e organizzati dal Comune per il mese di settembre a Casale, arriva il plauso del capogruppo della Lega Alberto Drera all'operato dell'Amministrazione.

«Lo sviluppo e il rilancio di una città passano necessariamente anche da un programma di manifestazioni di livello in grado di attrarre turisti e di offrire ai cittadini monferrini momenti di divertimento e di svago, cercando così di rianimare anche il commercio casalese che si è trovato in una condizione di difficoltà dovuta al periodo di chiusura dettato dall’emergenza sanitaria» spiega il giovane esponente del Carroccio.

I complimenti sono per l'operato di Emanuele Capra, vicesindaco ed assessore alle manifestazioni, leghista: «Nel ricco calendario di eventi presentato pochi giorni fa si nota chiaramente che la promozione delle eccellenze monferrine, come ad esempio il vino, è il filo rosso che unisce gran parte delle manifestazioni. Un plauso deve essere fatto al vicesindaco Capra che sin da subito si è adoperato per ideare delle manifestazioni interessanti ed attrattive ed al tempo stesso in grado di garantire il rispetto di tutte le normative nazionali e regionali anticontagio. La priorità in questo momento è che tutte le iniziative possano essere svolte in sicurezza per scongiurare il ripresentarsi di una nuova crisi epidemiologica. Tutte le manifestazioni proposte all’interno del territorio casalese terranno conto delle regole presenti attualmente e, di conseguenza, ci saranno importanti controlli al fine di non violarle. Riteniamo che le manifestazioni siano di vitale importanza per tutto il tessuto economico monferrino ma riteniamo altresì che in questo momento la priorità debba essere data alla tutela della salute. Tutte le iniziative quindi vedranno la luce solamente se la situazione sanitaria sarà sotto controllo e comunque non preoccupante».

Il palinsesto di eventi è, per Drera, un segnale di ottimismo: «In un momento come questo ritengo che fosse importante offrire un calendario così ricco di eventi indirizzati a diverse tipologie di persone, era importante dare un segnale a tutta la comunità, un segnale di progressiva ripresa verso la normalità. Quest’anno ahinoi ha cambiato radicalmente tutte le priorità e con la speranza di ritornare ad avere il prossimo anno eventi di portata maggiore come quelli a cui siamo sempre stati abituati ritengo sia stato importante garantire manifestazioni durante un lasso temporale più lungo e nel rispetto delle normative anticontagio».