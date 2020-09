Casale: giovedì 10 settembre la "surroga" Fiore-Mazzucco

CASALE - Sarà giovedì 10 settembre alle 21 la prossima seduta del Consiglio Comunale di Casale. In agenda uno dei punti principali sarà la surroga di Ilaria Fiore, ormai da considerarsi ex consigliere comunale dopo le dimissioni del 19 agosto scorso. Al suo posto, nelle fila della lista civica (nella maggioranza a sostegno di Federico Riboldi) subentrerà l'esperto Francesco Mazzucco, primo degli esclusi e già in passato consigliere.

«Una volta ricomposto il plenum assembleare, il Consiglio proseguirà i lavori esaminando sia proposte di deliberazione presentate dall'Amministrazione Comunale, sia le mozioni a suo tempo depositate dai Consiglieri Comunali - spiega il presidente del parlamentino Fiorenzo Pivetta - Anche in questa fase di ripresa, si manterrà lo svolgimento in presenza e in modalità videoconferenza, consentendo quindi la partecipazione in simultanea da remoto per i Consiglieri che ne avessero necessità. Rimangono anche tutte le precauzioni adottate per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, del distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento».