Il logo di Carmi e Ubertis vince il Compasso d'oro

Gli Uffizi vincono il premio Compasso d’oro per il design di comunicazione con il logo ideato da Elio Carmi e Alessandro Ubertis. Si tratta del più antico e importante premio di design al mondo.

L'assegnazione del riconoscimento è stato dato per l’efficacia del logo ideato dai due artisti piemontesi. Il prestigioso riconoscimento internazionale conferito dall’Adi (Associazione per il Design Industriale) è stato consegnato al direttore del museo Eike Schmidt e all’agenzia di Carmi e Ubertis nell’ambito della cerimonia di premiazione tenuta oggi nell'Adi Design Museum di Milano.

"L’obiettivo di comunicazione – spiega Elio Carmi – era di tenere sotto lo stesso marchio più musei. L’operazione ha coinvolto tutti i dipendenti e la struttura degli Uffizi e fa parte di un progetto complessivo di riposizionamento del Museo più importante d’Italia. Il fatto di essere riusciti a realizzare un lavoro professionale di alto profilo non per un privato ma per un ente pubblico è probabilmente il fatto più significativo".