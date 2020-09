Per Golosaria Rosignano raddoppia

ROSIGNANO - Il Comune di Rosignano Monferrato rinnova la propria partecipazione a Golosaria Monferrato, con iniziative in entrambi i fine settimana del 12-13 e del 19-20 settembre.

L'Info Point turistico situato in pieno centro storico sarà aperto in entrambi i weekend con orario continuato (in via eccezionale) dalle 10 alle 19, grazie alla presenza dei Volontari dell'Accoglienza Turistica e della Pro Loco. Da qui partiranno le visite agli Infernot Patrimonio Unesco (pubblici e privati) con passeggiata panoramica per il borgo, ogni trenta minuti (gruppi di massimo 15 persone, senza prenotazione). Nell'ambito delle visite sarà possibile accedere alla mostra archivistica allestita presso il Municipio ed alle mostre fotografiche “I Colori della Vite” e “Le quattro stagioni delle viti” presso i Saloni Morano, dove è allestita anche la Bottega del Liutaio. Inoltre, è visitabile la mostra artistica con le opere in Pietra da Cantoni di Giorgio Cavallone presso l’Infernot Celoria.

Come di consueto, l'Info Point è a disposizione dei visitatori che potranno ricevere tutte le informazioni utili per proseguire, in autonomia, la propria visita sul territorio rosignanese, dalla Big Bench “Rosso Grignolino” al Percorso Morbelliano – Itinerario sui luoghi di Angelo Morbelli, dal Museo Contadino Diffuso alle frazioni e località sparse.

Spazio anche ai prodotti tipici del territorio con il punto ristoro, presso l'Info Point: alle specialità monferrine (sabato 12 e domenica 13) la Pro Loco affiancherà nel weekend di sabato 19 e domenica 20 anche il Rosiburger con contorno di patate, nuova De.Co. rosignanese, che ha riscosso molto successo in occasione della scorsa edizione della Festa del Vino del Monferrato.

Nei pomeriggi di sabato e domenica, dalle 17 alle 18, sono in programma degustazioni guidate con un Sommelier dell’Ais: protagonisti saranno i migliori Grignolini DOC dei viticoltori Rosignanesi. Il primo weekend si terranno presso l'Info Point mentre il secondo weekend presso alcuni Infernot rosignanesi (con punto di partenza sempre l'Info Point).

Uno spazio informativo del Comune sarà poi allestito in occasione dell'evento "Barbera & Champagne" anche al Castello di Uviglie, location principale del secondo fine settimana di Golosaria Monferrato.